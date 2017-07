James i lumtur për transferimin: Dua trofe

Shtuar më 12/07/2017, ora 20:07

I sapo transferuari te Bayern Munich, James Rodriguez, ka folur për media pas prezantimi te klubi gjerman.Kolumbiani është shprehur se edhe Toni Kroos i ka thënë fjalë të mira për qytetin dhe klubin bavarez.“Jam i lumtur që jam këtu . Kam ardhur këtu me shumë dëshirë dhe i uritur për të arritur gjëra. Bayerni është një ekip me traditë që gjithmonë dëshirojnë të fitojnë. Edhe unë jam fitues dhe dua të shkruaj historinë këtu ”.“Bayerni është në mesin e top tre klubeve më të mëdha në Evropë. Duhet gjithmonë të punosh shumë për të gjetur vend në formacionin bazë dhe unë do ta bëjë atë”.“Dua të ndihmoj skuadrën të fiton trofe. E kam pyetur Kroosin për klubin dhe qytetin. Ai më tha që janë fantastik”, ka thënë James . /albeu.com/