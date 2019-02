Jan Oblak i gatshëm të rinovoj kontratën me Atletico Madrid

Shtuar më 18/02/2019, ora 17:30

Jan Oblak duket se është i gatshëm që të vazhdojë kontratën e tij me skuadrën e Aletico Madrid Emri i Oblak është lidhur me shumë zëra që e largonin atë nga ‘Wanda Metropolitano”, shpeshherë gjatë viteve të fundit.Por, portieri duket se ka kaluar kohë shumë të mira në këtë skuadër, dhe ka thënë se do të ishte i lumtur të vazhdonte kontratën “Kam një kontratë deri në vitin 2021. Jam i qetë, i fokusuar në fushë.”“E kam thënë disa herë se jam i lumtur këtu. Nëse do të nënshkruaja një rinovim, do të isha i lumtur” ka thënë ndër të tjerash Oblak . /albeu.com/