Java e derbit, ja ku stërvitet Partizani

Shtuar më 09/12/2019, ora 21:29

Skuadra e Partizanit po vijon përgatitjet për takimin ndaj Tiranës , në derbin e kryeqytetit, i vlefshëm për javën e 15-të të Kategorisë Superiore.Nën drejtimin e trajnerit Lerda dhe stafit teknik grupi i lojtarëve ka kryer seancën e sotme në kompleksin sportiv “Internacional Tirana” në Pezë, në orën 10:30.Gjendja e skuadrës paraqitet optimale dhe të gjithë lojtarët kanë zhvilluar të plotë programin e përcaktuar stërvitor.Për përballjen ndaj Tiranës trajneri Lerda nuk do të ketë në dispozicion Bruno Telushin dhe Rron Brojën si pasojë e skualifikimeve me kartonë. Përgatitjet do të vijojnë të martën me seancën e radhës në program po në orën 10:30.