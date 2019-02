Jo vetëm Icardi, ja kapitenët që janë bërë problem

Shtuar më 15/02/2019, ora 12:44

Icardi ështe kapiteni i fundi i cili u bë problem , por problem të tilla kanë ekzistuar që në Kohen e Johan Cruyff , shkruan Albeu.comEdhe legjendat kalojë dallga zhgradimi. Johan Cruyff ikona e futbollit hollandez dhe botëror gjatë sezonit 1972-1973, zgjedhjet brenda dhomave të zhveshjes japin një vendim bombasti, kapiteni i skuadrës nuk do të ishte Cruyff . Edhe pse jo kapite ai ngriti në qiell kupen e tretë kampione , dy muaj më vonë do të bënte gati valixhet për në BarcelonëXhon Terry në prag të botërorit së Afrikës se Jugut do ti hiqej shiriti i kapitenit nga trajneri asaj Fabio Capelo. Ky vendim erdhi pas presionit popullir, si rrjedhojë e akuzave për racizëm që përshin Terry-n.Ranochia pas 4 viteve kapiten nga sezoni 2011 sheh botën ti shembet ne sezonin 2015-2016 pasi klubi vendos ti heqë shiritin e kapitenit edhe tia vendos ë Icardit. Ky veprim e çoi Ranokian në fazë depresioni aq sa kërkoi huazimin.De Rossi , në ndeshjen “play-off” e ligës së kampionëve përball Portos , humbi toruan dhe u përjashtua me karton të kuq që solli edhe eleminimin nga kometicioni. Pas ndeshjes klubi vendos tia heqë sheritin e kapitenit Neymar, është ndryshe historia e brazilianit pasi ishte vetë lojtari që hoqi dorë nga sheriti i kapitenit pas fitimit të medaljes së artë në Olimpiadën 2016. Por në vjeshtën e 2018 trajneri Tite kërkon që ti rikthej Neymarit sheritin dhe futbollisti e pranon duke u shprehur se tanimë ka një eksperiencë dhe do jetë diçka pozitive për mua. /albeu.com/