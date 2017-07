Januzaj i habit të gjithë me skuadrën e re

Shtuar më 11/07/2017, ora 22:38

Adnan Januzaj nuk është në planet e Jose Mourinhos dhe gjatë kësaj vere i ishte kërkuar largimi nga Manchester United.Lojtari nuk ka vonuar shumë dhe është bërë me skuadër të re, me Real Sociedad. Januzaj të mërkurën do të kryej testet mjekësore dhe më pas do të nënshkruaj të nënshkruaj kontratë deri në vitin 2022.Për shërbimet e Januzajt, skuadra angleze ka përfituar 10 milionë euro. /albeu.com/