Josa pas humbjes: Nuk pendova që zgjodha Tiranën

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 05/02/2017, ora 16:34

Pas humbjes 1-0 kundër Laçit në transfertë, trajneri i Tiranës, Mirel Josa është shprehur se nuk është penduar që ka zgjedhur bardheblutë.“Duhet të ishim më të përqendruar në goditjet standarde. Pësuam një gol ku mbrojtja jonë hezitoi, sepse ishim 4 kundër 1. Nuk duhet të na ndodhë më. Tirana këta lojtarë ka dhe hodha nga minuta e parë në sulm, Cise, sepse Ede ka qenë i ngarkuar duke luajtur në kampionat dhe Kupë.Në përgjithësi jam i kënaqur nga skuadra nga mënyra sesi e zhvilloi ndeshjen. Me mungesën e Merveil adoptuam Likën në atë pozicion, i cili sot zhvilloi një paraqitje shumë pozitive.A do e pranoja ofertën e Tiranës nëse do ta dija se do të ishte kështu situata? Po, do e pranoja . Nuk pendohem për zgjedhjen time. Tifozët? I duam pranë”, deklaroi Mirel Josa në “Gol pas Goli”.