Ju prezantojmë me blerjen e re të Barcelonës, mësoni çdo gjë rreth tij

Shtuar më 14/07/2017, ora 09:42

Me nënshkrimin e Nelson Semedo nga Benfica, Barcelona më në fund ka mbushur boshllëkun e lënë nga largimi i Dani Alves në verën e vitit 2016. Një lojtar tjetër po vjen për të operuar krahun e tyre. Blerja e re e quajttir Semedo ka debutuar me klubin e tij në moshën 22 vjeçare në nivelin më të lartë. Semedo qëndron me aftësitë dhe energjitë e tij për të mbështetur mesfushorët e tij dhe për të sulmuar, duke mos e kthyer kurrë mundësinë që të përfshihet në anën tjetër të fushës, e cila ndonjëherë mund të shfrytëzohet nga kundërshtarët. Semedo është i talentuar me top dhe zotëron një aftësi të madhe për të dribluar me përpikmëri, përcjell Albeu.com.Sezonin e kaluar, ai ka kontribuar në sulmin e Benfica me vetëm dy gola, por me 12 asis gjithashtu, duke fituar kurorën e talentin më të shkëlqyer të Portugalisë në 2016-17. Talentet e tij janë vërejtur nga klubet në Premier Ligë dhe LaLiga dhe gjithashtu janë admiruar nga Fernando Santos, i cili e bëri atë një lojtar të Portugalisë. Semedo është sigurisht një talent dhe ka një të ardhme të madhe përpara tij, por për të mbushur boshllëkun dhe hijen e Dani Alves nuk do të jetë një detyrë e lehtë. /albeu.com/