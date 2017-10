Jurgen Klopp flet para ndeshjes me United (VIDEO)

Shtuar më 13/10/2017, ora 16:45

Jurgen Klopp ka dalë sot në një konferencë për shtyp përpara ndeshjes me United , duke thënë se do të jetë një ndeshje masive Liverpooli pretë rivalët United në "Anfield Road" nesër në orën 13:30, ku të gjithë lojtarët janë përfshirë në ekip, shkruan Albeu.com."Është një ndeshje masive ", tha ai në një konferencë shtypi."Unë do të doja të kërkoj nga Premier League që t'u japë të dy skuadrave më shumë kohë për t'u përgatitur për një lojë si kjo."Tifozët tanë janë duke pritur për një ndeshje që nga dy javët e fundit dhe që kemi luajtur ato vitin e kaluar."Është një ndeshje shumë e madhe, kështu që ndoshta herën tjetër ata do të kenë një vështrim dhe do t'i sjellin këto skuadra së bashku kur të mund të punojnë në drejtimin e kësaj loje."Ndonjëherë unë me të vërtetë mund të kisha dashur që të kishim shumë më tepër kohë derisa një lojë kaq e rëndësishme për ta bërë përgatitjen, por është puna jonë dhe sfida jonë. /albeu.com/