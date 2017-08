Jurgen Klopp flet për Coutinhon: Nuk e shesim për lek Coutinon, nuk jemi ekip i tillë

Shtuar më 10/08/2017, ora 13:54

Trajneri i Leverpoolit kadalë në një konferencë për shtyp në të cilën ka trajtuar vetëm çësthjen Coutinho . Ai ka ndaluar pyetjet e gazetarëve të cilëve u ka thënë se çfarë kam për të thënë do e them nuk dua shqetësime me pyetje."Liverpooli nuk është një klub që shet lojtarë", deklaroi Klopp, duke folur për Sky Germany. "Kjo është shkruar në gur. Pra, çfarë të paguajnë në fund nuk ka rëndësi."Nga pikëpamja financiare, nuk ka kufizim të çmimit për ta lejuar atë të shkojë, nuk ka çmim për të cilin ne jemi të gatshëm ta japim. Qëllimi ynë është të kemi ekipin më të mirë të mundshëm, kështu që ne duam t'i mbajmë djemtë tanë dhe tu shtojmë atyre të rinj. Ky është plani ynë." përfundoi tekniku gjërman për Sky, përcjell Albeu.com.Dhe një herë tjetër gjermani këmbëngul se Coutinho jo vetëm që nuk do të largohet por edhe nuk do të pranohet të negociohet me të pasi ai është i pashitshëm. /albeu.com/