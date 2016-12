Juve ekipi më i dashur në Itali, ndiqet nga Milani

Juventus vijon të mbetet skuadra më e dashur për italianët, por ekipi që ka fituar më shumë tifozë është Napoli. Sipas një kërkimi të bërë nga “Sport Fans”, që ka bërë një sondazh mes tifozë ve nga 14 deri në 64 vjeç, napolitanët kanë patur një rritje të madhe.Numri i tyre është shtuar ndjeshëm nga 1milion 809 mijë në 2011-ën te 2 milion 910 mijë në 2016-ën, me një rritje prej 61%. Juventus është konfirmuar në kreun e renditjes me 8 milionë e 316mijë tifozë, e ndjekur nga Milan me 4 milionë 201 mijë.Interi ndërkohë është ndalur në kuotën e 3 milion e 934 mijë. Pas Napolit është Roma me 2 milion tifozë. /albeu.com/