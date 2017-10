Juve në alarm, me 8 mungesa ndaj Lazio

Shtuar më 08/10/2017, ora 12:30

Juventus në gjendje alarmi. Situatë aspak e favorshme paraqitet në kampin e bardhezinjve , një pjesë e mirë lojtarëve pritet të mos jenë të gatshëm për sfidën e së Shtunës së ardhshme ndaj Lazios . Mario Mandzukic dhe Andrea Barzagli janë dy emrat e fundit që i bashkohen listës së të dëmtuarve. Sulmuesi kroat pësoi një dëmtim në takimin ndaj Finlandës edhe pse nuk asgjë serioze, gjasat janë që ndaj Lazios ai të mos jetë në gjendje për të luajtur.Situata paraqitet kritike edhe në repartin e mesfushës. Marchisio pas operacionit është duke u stërvitur i vecuar, por faza e rikuperimit për të pritet të zgjas. Khedira gjithashtu vazhdon të ndjejë shqetësime në pjesën e gjurit, ndërkohë i sapoardhuri Howedes ka nisur të vrapojë, por fizikisht mbetet prapa me përgatitjet. Pjanic dhe Barzagli me shumë mundësi do të jenë të aftë për të luajtur vetëm në ndeshjen e Champions League ndaj Sporting Lisbona. Në “boxe” do të qëndrojë dhe De Sciglio, ndërsa rikthimi i kroatit Pjaca do të jetë i mundur në Nëntor.Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri ndodhet në pozita të vështira. Tetë emra të formacionit bazë të dëmtuar me kampionatin që rifillion fundjavën e ardhshme. Deri atëherë numrit një të bardhezinjve nuk i ngelet gjë tjetër vecse të shpresojë që të paktën disa prej këtyre emrave të jenë të gatshëm për sfidën ndaj Lazios . /albeu.com/