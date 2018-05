Juve ngel thatë, Saviç është lojtari i ri i Mancheter Unitedit

Shtuar më 06/05/2018, ora 11:32

Sipas raportimeve të “The Sun”, Milikoviç-Saviç do të bëhet lojtari më i ri i Mançester United.Marrveshja është arritur pasi “djajtë e kuq” kanë paguar një shumë prej 90 milionë eurosh dhe bisedimet kanë nisur që javën e kaluar, por ato janë mbajtur në fshehtësi dhe vetëm sot mediat britanike kane zbuluar për marrëveshjen, e cila do të zyrtarizohet pas përfundimit të kampionatit Milionkovic-Savic do të jetë blerja e dytë më e shtrenjtë e historisë së Premier Ligës pas Paul Pogba. /albeu.com/