Juve thyen Interin në Derbin e Italisë (VIDEO)

Shtuar më 05/02/2017, ora 22:45

Skuadrën e Juventusit nuk ka mundur ta ndal as Inter në Serie A, të cilën e mposhti me rezultat minimal 1:0.Golin e vetëm dhe të fitores e shënoi kolumbiani Juan Cuadrado, i cili bombardoi portën e Handanovicit në minutën e 45’.Pas kësaj Juventus forcon pozitën e parë me 54, 6 më shumë se Napoli në vendin e dytë, por me një ndeshje më pak të zhvilluar, ndërsa Inter bie në vendin e pestë me 42 pikë./Albeu.com/