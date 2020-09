Pritet zyrtarizimi, Juventus arrin marrëveshje edhe me Barcelonën për Suarez

Shtuar më 06/09/2020, ora 20:16

Ka raporte në Spanjë dhe Itali që Juventusi ka rënë dakord për kushtet me Barcelonën ashtu edhe me Luis Suarezin , kështu që transferimi është afër.Sulmuesi ka pranuar një kontratë me Juven, një marrëveshje dy-vjeçare me opsionin për një vit të tretë me 10 milionë euro neto në sezon.Tani klubi italian thuhet se ka arritur marrëveshje edhe me Barcelonën për Suarezin Sipas Goal.com, Tuttomercatoweb dhe media tjera, Barcelona është e gatshme ta lëshojë Suarezin të shkojë te Juventusi pa ndonjë tarifë transferimi.Prandaj, Juve do të paguajë vetëm një tarifë nominale kompensimi prej rreth 1.5 milion euro, e ngjashme me marrëveshjen që Barca arriti me Sevillan për Ivan Rakitic.Mundo Deportivo raportoi se Suarez do të jetë nesër në Konsullatën Italiane për të bërë një test gjuhe si pjesë e aplikimit të tij për pasaportë.Ai është në gjendje të sigurojë një të tillë sepse gruaja e tij ka prejardhje italiane, kështu që pasaporta do t’i mundësonte atij të regjistrohej në Serie A si një lojtar i BE-së, duke mos marrë një nga vendet e kufizuara për lojtarët ekstra-komunitar.