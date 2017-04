"Juventus, je më i fortë se kjo Barcelonë"

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/04/2017, ora 13:48

Ish-trajneri i njohur italian Arrigo Sacchi , i cili ka shkruar historinë në futbollin italian te Milani, ka dhënë mendimin e tij për super sfidën Jvuentus-Barcelona.Në një opinion të publikuar për “Gazzetta dello Sport”, Sacchi theksoi se fitorja e Juventusit do t'i shtojë shanset për të fituar Ligën e Kampionëve."Juve kanë një mundësi unike për të mposhtur Barcelonën e cila aktualisht nuk ka të njëjtin status si në kohën e Guardiolës. Një fitore e famshme kundër Messit, Neymarit, Suarezit dhe Iniestës do të rritë prestigjin e lojtarëve të cilët do të kenë më shumë vetëbesim për suksesin në Champions League. Unë them se Barcelona nuk ka harmoni në grup ndërsa e kundërta ndodh me ekipin e drejtuar nga Allegri që është i etur për fitore Messi, Neytmar dhe Suarez nuk kanë suportin dhe motivimin e jashtëzakonshëm, dhe nuk arrin që të mund dhe nuk arrijnë as të mposhtin ekipe si Deportivo apo Malaga. Është momenti që Juventus të tregojë potencialin e madh që ka, për një fitore që do të shërbejë edhe për të ardhmen për t'u shkaktuar frikë rivalëve", ka shkruar Sacchi në një opinion të gjatë./albeu.com/