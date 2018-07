Juventus konfirmon datën se kur do të prezantohet Cristiano Ronaldo

Shtuar më 13/07/2018, ora 21:45

Juventusi ka konfirmuar ditën se kur do ta prezantojë zyrtarisht Ronaldon në Juventus Sipas faqes zyrtare të Juves në Twitter kjo është data që Ronaldo do të arrijë në Torino “16.07-18. Cristiano arrin në Torino ”. Qëndroni sa më afër për informacione duke treguar se edhe një plan është duke u bërë për këtë prezantim.Sky Sport Italia, shkruan se 33 vjeçari pritet ta mbajë një konferencë për shtyp në orën 17:30 pasi ti kryej testet mjekësore në Torino Por, transmetuesi nuk jep më shumë të dhëna se a do të mbahet prezantimi në stadium apo jo.Katër herë fituesi i Topit të Artë, i cili shënoi 450 gola në 438 paraqitje për Realin, kaloi në Serie A të martën për 120 milionë euro te skuadra e Juventusit. /albeu.com/