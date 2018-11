Mesfushori i Juventusit kalon me sukses operacionin (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/11/2018, ora 16:30

Skuadra e Juventusit do të ketë një përballje jo të lehtë në mesjavë në kuadër të UEFA Champions League përballë ekipit të Valencias.Bardhezinjtë do të ndeshen ditën e nesërme në Torino me spanjollët ndërsa para sfidës kanë marrë edhe një lajm të mirë.Bëhet fjalë për mesfushorin Emre Can i cili u detyrua t’i nënshtrohej një operacioni për hequr gjëndrën tiroide.Tashmë duket se lojtari po e merr veten dhe këtë ai e ka treguar duke postuar në rrjetin social “Instagram” një foto ku duket i kthyer në Torino