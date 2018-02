Juventus mund të humbasë lojtarin tek njëri midis Milanit dhe Interit

Juventusi dhe Azamoah janë shumë pranë divorcit. Gazeni është drejt skadencës së kontratës me klubin bardhezi, por vendosi të qëndrojë në Serinë A dhe të mos largohet në janar.Janë dy skuadrat eMilanos që kanë nisur që të bëjnë sondazhe për të. Menaxheri i ganezit është parë në Milano në ditët e fundit, teksa brenda 24 orëve ka pasur takime me drejtuesit e Interit dhe ata të Milanit , duke i ofruar juventinin 29-vjeçar.Lojtari në verë do të duhet të zgjedhë një ekip të ri dhe transferimi i tij do të jetë pas asnjë kosto. /albeu.com/