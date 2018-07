Juventus njofton zyrtarisht transferimin e Cristiano Ronaldos

Shtuar më 10/07/2018, ora 19:35

Më në fund edhe Juventus ka zyrtarizuar blerjen e Cristiano Ronaldos.Edhe pse ka vonuar pas pothuajse një orë që kur Real Madridi e zyrtarizoi Ronaldon te Juventusi, mediat dhe rrjetet sociale e kanë zyrtarizuar atë para pak momenteve.Interesante është se Juve ka lajmëruar se do ta paguajë Real Madridin në dy këste dhe jo tërë shumën e transferimit."Klubi i Futbollit të Juventus lajmëron se kanë arritur një marrëveshje me Real Madrid Club De Fùtbol për një marrëveshje definitive për lojtarin Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo për një shumë 100 milionë euro , e cila do të paguhet në dy vite, plus edhe kontributet sipas rregullave të FIFA-s dhe shpenzimet e tjera deri në 12 milionë euro ”, shkruan në njoftimin e Juventusit. /albeu.com/