Juventus pranë dështimit në nënshkrimin me zëvendësuesin e Bonuccit

Shtuar më 01/08/2017, ora 17:06

Kostas Manolas do të nënshkruajë një zgjatje kontrate me Romën Mbrojtësi grek është lidhur me një lëvizje në Premier League me Manchester United dhe Arsenal gjatë dy merkatove të fundit të transferimit. Juventus gjithashtu e pa atë si zëvendësuesin perfekt të Bonuccit , përcjell Albeu.com.Por sipas Corriere dello Sport, Romët janë të gatshëm të ofrojnë një kontratë deri në vitin 2022 për të shmangur interesin e klubeve të tjera. Juventus kontaktoi Romën për mundësitë e një transferimi por kryeqytetasit i kanë dhënë një "Jo" të prerë. /albeu.com/