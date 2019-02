Juventus rivalizon Barcelonën për mbrojtësin e Ajaxit

Shtuar më 06/02/2019, ora 19:30

Juventusi duke parë dy ndeshjet e fundit, që mbrojtja e saj po “fut ujë”, ka nisur të hedhë sytë nga tregu i mbrojtësave të rinj dhe njëri prej tyre është Matthijs de Ligt Për de Ligt , ka dy pengesa të mëdha që janë, Barcelona dhe tjetra është kërkesa e lartë që ka Ajaxi për lojtarin 19-vjeçar. Barcelona duket se lojtarin e ka në dorë, pasi de Jong po e bind çdo ditë e më shumë që ta ndjekë në Katalonjë.Por, Juventusi ka një avantazh të madh që është agjenti i lojtarit , Mino Raiola. Italiani ka marrëdhënie shumë të mira me kampionët e Italisë dhe mund të bëjë që lojtarin të shkojë në Torino dhe jo në Barcelonë. Mbetet të shihet se cili do të jetë destinacioni i lojtarit , pasi skuadrat për të janë gati të bëjnë sakrifica të mëdha financiare.De Ligt këtë që po vijon e ka sezonin e tretë të plotë me Ajaksin dhe është i pazëvendësueshëm si për skuadrën ashtu dhe për Kombëtaren. Mosha e tij dhe ajo që po bën në fushën e lojës, e bëjnë një lojtar me potencial shumë të madh. /albeu.com/