Juventusi nuk ka ndërmend ta lëshojë talentin Kean, i trefishon pagën vjetore

Shtuar më 23/04/2019, ora 23:13

Moise Kean po kalon një formë të shkëlqyer . Sulmuesi 19-vjeçar ka shkëlqyer me paraqitjet e tij në dy muajt e fundit, teksa ka shënuar 6 gola në 7 aktivizimet e fundit në Serie A me skuadrën e Juventusit.Sipas "tuttosport", kjo ecuri e mirë do të shpërblehet nga drejtuesit e klubit torinez, të cilët po përgatisin një kontratë të re për lojtarin, i cili pritet të jetë e ardhmja e Juventusit dhe kombëtares së Italisë. Agjenti i lojtarit, Mino Raiola, do të luajë një rol kyç në arritjen e marrëveshjes së re.Kampionët e Italisë duan të nënshkruajnë një marrëveshje të re që zgjat deri. në verën e 2024-ës. Falë kontratës së re paga vjetore Kean do të katërfishohet, duke shkuar nga 500 mijë euro në 2 milionë euro në sezon (neto). /albeu.com/