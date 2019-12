Ka 38 tatuazhe të Mourinho-s, shikoni më të fundit të tifozes së çmendur pas portugezit

Shtuar më 04/12/2019, ora 20:18

Ka tifozë, por ka edhe super tifozë. Viv Bodycote, 62-vjeçarja e fiksuar pas Jose Mourinho-s , ta ka 38 tatuazhe të The Special One në trupin e saj.Gjyshja nga Hinckley i Anglisë, ka shpenzuar mbi 2,000 euro për tatuazhet e Mourinho-s në tre vitet e fundit, dhe ajo ka ndërmend të shpenzojë më tepër nëse Jose do të fitojë trofe me ekipin e ri.Viv ka bërë tatuazhin e fundit, duke i uruar mirëseardhjen në Premier League portugezit me Tottenham.