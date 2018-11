Kaka: Një ditë do të punoj te Milani

Shtuar më 29/11/2018, ora 14:28

Rikardo Kaka një nga legjendat e Milanit është takuar me Leonardon dhe Maldini kët vit teksa i është ofruar një rol drejtuesi në skuadrën kuqezi, shkruan, Albeu.com.Aktualisht Kaka ndodhet në Brazil teksa është i fokusuar te familja e tij.“Momentalisht jam i fokusuar në projekte të tjera dhe kam udhëtuar në shumë vende”, ka thënë Kaka “Marrëdhënia ime me Milanin është shumë e afërt, ne jemi gjithmonë të afërt, mirëpo nuk e di se çfarë do të ndodhë”.“Do të kthehem, gjëja e vetme që e di sigurt është se do të punoj atje një ditë, por nuk e di se kur”.