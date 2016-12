Kaka prezanton të dashurën e re (FOTO LAJM)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 25/12/2016, ora 08:39

Një vit e gjysmë pas divorcit nga Caroline Seliko, Kaká ka bërë zyrtare lidhjen e tij të re.Një tjetër Carolinë, por me mbiemër Dias, një modele bionde, e cila ishte fotografuar edhe para pak ditësh me yllin Gjithsesi zyrtare është bërë mbrëmjen e djeshme, kur ish-fenomeni i Milanit e mori Carolinën me vete në dasmën e sulmuesit të PSG-së, Lukas Moura.