Kalimi i Mbappes tek Real Madrid, "bën" Neymarin lojtar të PSG

Shtuar më 25/07/2017, ora 17:32

Kylian Mbappe arrintë përfundojë një lëvizje tek Real Madrid për 180 milionë euro. Paris Saint-Germain humbi një nga objektivat kryesore të transferimit të tyre për verën, duke i lënë ata të përqëndrohen me gjithë zemër për sjelljen e Neymar në Ligue 1 nga Barcelona.Me një këmbë tashmë jashtë derës në Camp Nou, largimi i brazilianit duket gjithnjë e më i afërt. Pavarësisht nga përpjekjet e mëdha të Gerard Pique dhe shokëve të tij të Barcelonës për ta bindur atë të qëndrojë. Një kontratë e përmirësuar mund të bindë Neymarin që të mbetet në Katalonjë, edhe pse klubi duket i gatshëm të japë më shumë në kërkesat e lojtarit, përsëri nuk janë të gatshëm ti ofrojnë aq sa PSG, përcjell Albeu.com.PSG dëshiron të nënshkruajë me lojtarë të mëdhenj për të kryer projektin e tyre ambicioz dhe për të arritur sukses në Evropë dhe me Mbappe duke shkuar në Madrid , ata do të bëjnë çdo gjë për të sjellë brazilianin në Parc des Princes. /albeu.com/