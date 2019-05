Kampione bote në UFC, asnjë mashkull s’guxon t’i afrohet boksieres

Shtuar më 23/05/2019, ora 14:18

Eva Brodicka është nga Polonia dhe është kampione bote në UFC (boksi pa doreza) për femra. Ajo është një super femër me 30 mijë folloëersa, por asnjë mashkull s’ guxon t’i afrohet . Deri tani Eva ka 16 ndeshje të fituara dhe imazhi i saj nuk ta mbush syrin se kjo femër mund të godasë aq fort.Eva ka marrë oferta shumë herë nga PlayBoy për t’u bërë modele, por ajo thotë se i pëlqen të rrahë dhe se sporti i boksit është pasioni i saj. Kush do të rezistonte 10 raunde me të në ring?