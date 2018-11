Kaos para ndeshjes, merret vendimi për klasiken mes Riverit Plate dhe Boca Juniors

Shtuar më 24/11/2018, ora 21:15

Pas kaosit të krijuar para ndeshjes së dytë finale, mes River Platit dhe Boca Junoirs, për Kupën Libertadores, drejtues të të dyja ekipeve, në prani edhe të drejtuesve të CONMEBOL-it, u mblodhën për të marrë një vendim për zhvillimin e këtij takimi, pasi nga ana e Bokës pretendohej se ishte e pamundur të luhej ato kushte.Tashmë është vendosur që takimi të nisë një orë me vonesë, pra në orën 22:00 me atë shqiptare. Ndërkohë, raportohet se Pablo Perez i Bocas, është transportuar në spital, pas disa të çarave pranë syrit, të shkaktuara nga xhami i thyer i autobuzit.Në stadiumin “Monumental” gjenden 2 mijë policë, për të shmangur përplasjet, edhe pse ka vetëm tifozë vendas.Do të luhet sot në mbrëmje akti i dytë i finales së Superklasikos midis skuadrës së River Plate dhe Boca Juniors. Ndërsa për vetë dinamikën që ka kjo ndeshje, raportohet se kanë filluar shumë shpejt dhe acarimet e tifozëve.Kanë qenë ata të River Plate ata të cilët kanë goditur me gurë dhe me tymuese autobusin e Bocas. Disa prej lojtarëve nuk janë ndjerë mirë pas këtij sulmi, ndërsa për t’u theksuar është fakti se lojtari Karlos Tevez ka vjellë pas asfiksimit nga tymueset. Ndërsa edhe shoferit të autobusit i ka rënë të fikët. Kujtojmë se ndeshja e parë midis këtyre dy skuadrave përfundoi në shifrat e barabarta 2 me 2.