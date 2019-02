Kaos te Bayerni, trajneri në sherr me lojtarët

Shtuar më 18/02/2019, ora 10:35

Gazeta prestigjoze gjermane, Bild , sjell detajet e dramës më të fundit në Bayern Munich.Ky artikull vjen 48 orë para ndeshjes së sezonit për kampionët e Gjermanisë dhe situata nuk duke aspak e mirë për bavarezët. Bild shkruan së ka një konflikt serioze mes trajnerit dhe yjeve të ekipit. Trajneri kroat, Niko Kovac u vonua disa minuta në stërvitjen e fundit para ndeshjes me Stuttgartin, në të cilën lojtarët ishin shumë të zemëruar.Lojtaret për ndeshjen e kampionatit, në të cilin fituan kundër Augsburgut (3:2) rezervat, ishin – Franck Ribery, Javi Martinez, Renato Sanches, Rafinha si dhe Davies.Thiago Alcantara në zhveshtore ishte zënë keq me me Kovacin, i cili nuk do tja dijë për pakënaqësitë e spanjollit.Arsyeja për pakënaqësinë e mëdha të reprezentuesit të kombëtares spanjolle ishte se Kovaç e zëvendësoi në minutën e 82-të.Kujtojmë se takimi mes Bayerni dhe Liverpoolit pritet të startojë gjatë ditës së nesërme në ora 21:00 në Mynih. /albeu.com/