Kapiteni i Lyon-it drejt Juventusit

Shtuar më 26/04/2019, ora 16:22

Nabil Fekir ka vendosur të largohet nga Lyon-i në fund të sezonit.Së fundmi gazeta franceze "L’Equipe" raporton se për mesfushorin francez interes ka shfaqur Juventusi.Agjentët e klubit italian e kanë ndjekur nga afër autorin e 12 golave dhe 7 asistimeve në Ligue 1 këtë sezon.Ndërkoohë Lyon do të nxitojë ta shesë që të mos e humbasë me parametër zero në vitin 2020. /albeu.com/