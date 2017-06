Kapiteni Mavraj komenton "turpin": Gabuam të gjithë, fytyrën e vërtetë e shihni në Izrael

Shtuar më 05/06/2017, ora 09:38

Mergim Mavraj luajti dje si kapiten pasi Ansoi Agolli nuk është grumbulluar për shkak se është pezulluar për shkak kartonësh. Duke folur pas ndeshjes, Mavraj fajëson të gjithë skuadrën duke përfshirë dhe veten e tij për gabimet e shumta që sollën humbjen e turpshme 1-2 ndaj Luksmburgut."Më vjen keq, është një miqësore, por duhet trajtuar seriozisht, nuk mund të luajmë me ritëm të ndryshëm nga një ndeshje në tjetrën. Duhet të japim maksimumin gjithmonë. Nuk ishte thjesht një gabim, ishin shumë gabime, gabuam të gjithë.Ndeshja në Luksemburg nuk ka të krahasuar me atë në Izrael. Atje do të luajmë për pikë, është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe skuadra do të japë gjithçka. Mungesa e një lideri ? Nuk është thjesht mungesa e një lideri në kombëtare, sepse duhet të japim të gjithë maksimumin e të jemi të bashkuar, për të rigjetur nivelin që kishim deri para pak kohësh”.