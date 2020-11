Kapriçot e Dybalas e lodhin Juventusin, klubi i vendos ultimatum

Shtuar më 10/11/2020, ora 15:27

Fundi i ndeshjes kundër Lazio la shumë njolla për Paulo Dybala . Argjentinasi i Juventusit – shkruan SportMediaset – duhet të rikuperohet mbi të gjitha nga pikëpamja e gjendjes psikologjike, duke qenë se ai nuk ndihet qendror në projektin e Andrea Pirlo dhe ndjen skepticizëm rreth tij.Në këtë kontekst, futet edhe negociata për rinovimin e kontratës së Joya-s, me palët që mbeten shumë të largëta për momentin, veçanërisht sepse vetë Juventusi nuk ka ndërmend të kënaqë kërkesat e larta të agjentit të tij.E ardhmja e numrit “10”, shpjegon portalik , në çdo rast, duhet të vendoset gjatë dy muajve të ardhshëm: në këtë periudhë kohe Dybala do të duhet të rikuperojë teknikisht Juventusin , por gjithashtu të ulë pjesërisht pretendimet e tij për të arritur në rinovim, telesport.Nëse nuk do të ishte ky rasti, hipoteza e një lamtumire tashmë në janar nuk do të përjashtohej, me Real Madrid që nuk kishte ndalur kurrë së ndjekuri lojtarin.