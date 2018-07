Kaq para i lejohen Milanit në merkato, ndryshe gjobitet

Shtuar më 22/07/2018, ora 13:29

Pas lajmit të mirë të dhënë nga CAS, pronarët e Milanit kanë bërë disa ndryshime thelbësore në klub duke vendosur Paolo Scaronin si president.Tashmë pas problemeve të shumta klubi po mendon për merkaton e verës dhe sipas Gazzetta dello Sport" Milan do të përdor vetëm 50 milion euro në këtë merkato Kjo vjen për shkak se Milani do të kujdeset që të mos i thyejë rregullat e Financial FairPlay. /albeu.com/