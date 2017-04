Karikatura e ditës në futboll, dyshja Bonucci-Chiellini lidhin MSN-në (FOTO)

Shtuar më 20/04/2017, ora 17:16

Portali i njohur sportiv “Goal.com” ka publikuar karikaturën e ditës së sotme ku personazhet kryesore sigurisht do të ishin nga super ndeshja ndërmjet Barcelonës dhe Juventusit.Në të është trinomi i frikshëm i Barcelonës MSN dhe dyshja e hekurt e mbrojtjes juventine , Bonucci-Chiellini.Sipas karikaturës Buffon shkrep aparatin për të nxjerrë fotografi Chiellinin dhe Bonuccin të cilët kanë peshkuar Messin-Suarez dhe Neymarin.Blaugranët e kishin thuajse të pamundur mbrëmë për të gjetur hapësira në mbrojtjen juventine , teksa Allegri pas ndeshjes u shpreh se dhe nëse ndeshja do të zgjaste 24 orë, Barcelona nuk do të shënonte dot. /albeu.com/