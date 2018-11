Karius nuk harron zakonet, shikoni se çfarë gafe ka bërë sonte (VIDEO)

Shtuar më 29/11/2018, ora 23:46

Loris Karius , i cili u bë i njohur nga të gjithë në finalen e vjetshme në Champions League, me gafat e tij ndaj Real Madridit, teksa mbronte portën e Liverpulit, vazhdon të bëjë të njëjtën gjë, për fatin e tij të keq, edhe tek ekipi i tij i ri, Besiktas.Në takimin e sotëm ndaj Sarpsborgut, gjermani pësoi 2 gola në 6 minutat e para.Tek goli i dytë i pësuar, pati një dalje aspak të studiuar dhe kundërshtari ndëshkoi nga më shumë se 40 metra.Por edhe në një aksion që mbrojtësi i rikthen topin me kokë që ta kapte me dorë, ai dështoi komplet dhe sfera doli jashtë vijave fundore.