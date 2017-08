Kastriot Myftaraj sulmon Shkëndijën: Arabë shqipfolës (VIDEO)

Shtuar më 17/08/2017, ora 13:52

Klubi i Shkëndijës publikoi një video satirike shumë të gjetur para ndeshjes me Milanin që do të luhet sonte në "San Siro", por Kastriot Myftaraj ka gjetur edhe aty argument për t'a sulmuar ekipin.Sipas tij, ata nuk janë gjë tjetër veç se arabë shqipfolës që tentojnë të krahasohen me italianët e Milanos.Turpi i arabëve shqipfolës të Shkëndijës së Tetovës Klubi i futbollit “Shkëndija” i Tetovës , me rastin e ndjeshjes së sotme ndaj “Milanit”, në Milano, ka bërë një video me të cilën iu drejtohet italianëve, duke bërë krahasimin mes Milanos dhe Tetovës . Në fillim të videos thuhet se ndërsa italianët kanë Katedralen Duomo , Tetova ka xhami edhe më të vjetra.Pikësëpari kjo nuk është e vërtetë historike. Katedralja Duomo nisi të ndërtohet në 1386, ndërsa Tetova u pushtua nga osmanët në shekullin XV. Xhamitë e para në Tetovë kanë nisur të ndërtohen pas mesit të shekullit XV. A mos duan të thonë se xhamitë atje kanë nisur të ndërtohen që para se osmanët të merrnin qytetin? Kështu vetparaqiten si muslimanë para ardhjes së osmanëve. Ndonjë klub futbolli turk i Anadollit edhe mund ta kishte thënë këtë gjë, por jo një klub shqiptar.Pikësëdyti, në Katedralen e Duomos falja bëhet në italisht në gjuhën kombëtare zyrtare të vendit. Në xhamitë e Tetovës ezani thirret në arabisht. Me këtë tetovarët thonë se janë arabë shqipfolës Katedralja e Dumos, nga pikëpamja arkitekturore, i përket periudhës së Rilindjes Italiane dhe si e tillë është në rrjedhën e zhvillimit të përgjithshëm arkitekturor të asaj periudhe. Xhamitë e Tetovës janë arkitekturë osmane e sjellë dhunshëm pas pushtimit.Përveç kësaj, këta që krahasojnë Duomon me xhamitë e Tetovës duhet ta dinë se Duomo i përket një kulture që ka art të madh, me piktura, skulptura, letërsi, filozofi, shkencë, arkitektonikë urbane të zhvilluar, me rrugë, ujësjellësa, pallate, qytete që edhe sot janë mrekulli urbane dhe arkitektonoke, ndërsa xhamitë e vjetra të Tetovës janë pjesë e një trashëgimie së cilës përveç ndonjë hamami, bejtexhinjve, defit, nuk ka lënë gjë tjetër.Çfarë kumti doni t’ i jepni Milanos, Italisë dhe me të edhe Europës kur thoni se xhamitë tuaja janë më të vjetra se Katedralja e Duomo ? Atë se Duomo do të bëhet xhami? Ky është kumti i nënkuptuar.Është një fyerje ndaj flamurit kombëtar shqiptar dhe ngjyrave kombëtare kuqezi të Skënderbeut, që “Shkëndija” e Tetovës t’ i bartë ngjyrat kombëtare shqiptare në veshjen e lojtarëve të saj, dhe njëkohësisht të mburren me vjetërsinë paraosmane të xhamive të Tetovës , një mashtrim i paturpshëm ky.Në ndeshjen e mbrëmjës së sotme ngjyrat kuqezi të Skënderbeut i përfaqëson “Milani” jo “Shkëndija” e arabëve shqipfolës . Sepse Duka i Milanos ka qenë aleat i Skënderbeut kundër agresionit osmano-islamik.Mjaft i përdhosët ngjyrat kombëtare shqiptare kuqezi o arabë shqipfolës të “Shkëndijës së Tetovës ”. Nuk keni lidhje me to, gjeni ngjyrat tuaja, shikoni flamurët andej nga Turqia e Arabia.As në Tetovë e në Pollog nuk e keni vendin, por andej kah Anadolli, kah Hexhazi. Turpëruat emrin “Shqiptar”, turpëruat flamurin kombëtar shqiptar, turpëruat ngjyrat kombëtare shqiptare o arabë shqipfolës O priteni Skënderbeun kuqezi në fushë o hordhia islame tetovare e Lazim Destanit, e keni te “Milani”, dhe do t’ u japë pesë goditje me shpatën e vet, nga një për çdo falje namazi ditore, domethënë pesë gola. Të shohim sa do t’ u ndihmojë Allahu meqënëse iu mburrët italianëve të krishterë me xhamiat e vjetra të Tetovës