Katalanasit po mendojnë dhe për mesfushorin e Interit, nëse nuk arrihet tek Coutinho

Shtuar më 12/08/2017, ora 11:25

Barcelona po përjeton një stres të paimagjinueshëm në fillimet e merkatos. U duk se çdo gjë do të ishte e lehtë e lehët për katalanasit pas grumbullimit të shumës 222 milionë euro.Por ja që paskemi gabuar, çdo gjë është kthyer në malore për katalanasit me rritjen e vlerave të lojtarëve. Edhe pse të gjithë të kontaktuartit duan të transferohen në Barcelonë, të gjithë nga dita në ditë largohen. Duke filluar me Coutinho dhe duke vazhduar me Dembele e deri tek Verrati. Katalanasit dukefilluar që dje kanë filluar duke shqyruar alternativa rezervë, përcjell Albeu.com.Ditën e djeshme u përfol për mesfushorin e Tottenham Hotspir, Ericsen së bashku me Di Marian nga PSG. Por sot në radarët e katalanasve është vërenjtur edhe kroati i Interit Perisiç. Sipas El Mundo Deportivo katalanasit do të ofrojnë 50 milionë euro për kroatin në mënyrë që të mbyllin një marrveshje të shpejtë. /albeu.com/