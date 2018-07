Katastrofë për Luftëtarin, mposhtet thellë nga skuadra letoneze

Shtuar më 12/07/2018, ora 18:45

Luftëtari është mposhtur thellë në ndeshjen e parë në turin e parë eliminator në Europa League. Ekipi gjirokastrit humbi me shifrat 5-0, nga ekipi i Ventspils.Letonezët i shënuan të pesta golat që në pjesën e parë, ku katër u shënuan nga 19-vjeçari i talentuar, Akinjemi. Ndërkohë, golin tjetër e shënoi Tosin, me 11-metërsh.Një paraqitje zhgënjyese kjo për ekipin e trajnerit Kostiç, i cili nuk e nis aspak mbarë aventurën me Luftëtarin , në këtë debutim të gjirokastritëve në Europë. /albeu.com/