Kategoria e Parë: Lumë golash, Kastrioti siguron Superioren, Apolonia bën detyrën, Pogradeci bie sërish

Shtuar më 28/06/2020, ora 19:13

U luajtën sot 4 sfidat e vlefshme për fazën “Play-Out” të Kategorisë së Parë, ku u regjistruan një numër rekord golash.Apolonia triumfoi me rezultatin tenistik 8 me 5 ndaj Besës, ndërkohë që Pogradeci u mposht në transfertë ndaj Lushnjës me rezultatin 3-2.topi kategoria e parePër sa i përket Grupi A, të 2 sfidat përfunduan në barazim 2-2. Kastrioti siguroi matematikisht ngjitjen në Kategorinë e Parë, me pikën e marrë në Shijak.CankaREZULTATET LIVE:GRUPI A:ERZENI-KASTRIOTI 2-2Xhixhiua 48′, Rezi 90′ / Prodani 52′, Ajazi 54′BESËLIDHJA-KORABI 2-2Hoxha 90+3′ / Skuka 27′ , 79′GRUPI BLUSHNJA-POGRADECI 3-2Canaka 20′, 80′ (p), Mezini 30′ / Topllari 34′, Dragoi 63′APOLONIA-BESA 8-5Mihana 8′, 90′ , Gjata 19′, 57′ , 75′, 85′ Sulejmani 21′ (autogol), Omeri 60′ / Lila 31′, Muzhaqi 47′, 63′, Konceivao 53′ , 58′