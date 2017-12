Katër lojtarë të Juves stërviten veçmas nga pjesa tjetër e skuadrës

Shtuar më 13/12/2017, ora 00:15

Gianluigi Buffon , Giorgio Chiellini Lichtsteiner dhe Miralem Pjanic të gjithë u stërviten veçmas sot në trajnimin e Juventusit.Bardhezinjtë përballen me një udhëtim në Bolonjë në fundjavë, pasi ata duken për të mbajtur ritmin me Interin dhe Napoliin në krye të Serie A, shkruan Albeu.com.Kundër Inter nuk luajtën Buffon dhe Lichtsteiner Pjanic u zëvëndësua me Rodrigo Bentancur pesë minuta të mbetura, dhe asnjë prej atij treshe nuk u trajnua për tërë sesionin me grupin në Vinovo sot.Përveç kësaj, Chiellini po vuan me një lëndim muskulor."Miralem Pjanic u trajnua për një pjesë të stërvitjes pasi raportoi një tendosje të muskujve në kofshën e tij të majtë gjatë ndeshjes me Interin", thuhej në një njoftim në faqen zyrtare të Juventusit. Lichtsteiner dhe Gianluigi Buffon iu nënshtruan regjimeve të trajnimit të personalizuara, ndërsa Giorgio Chiellini u stërvit vet pas marrjes së një dëmtimi në kofshën e djathtë. /albeu.com/