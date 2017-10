Këto janë 10 legjendat që nuk luajtën në Kupën e Botës

Shtuar më 07/10/2017, ora 12:09

Alfredo di Stefano. Dëmtimet e kanë penguar të luante me Spanjën në 1962-inHugo Sanchez. FIFA ka ndëshkuar Meksikën sepse ka regjistruar lojtarë me dokumenta false në një ndeshje kualifikuese të ekipit të moshave. George Best. Irlanda e Veriut nuk ka arritur të kualifikohet asnjëherë pavarësisht se ka patur në ekip sulmuesin enigmatik.Ladislao Kubala. Ka luajtur për Çekosllovakinë, Spanjën dhe Hungarinë, por nuk ka arritur kurrë të luajë në një turne të madh.Eric Cantona. Nuk u grumbullua për Itali ’90 dhe Franca nuk arriti të kualifikohej katër vite më pas.Zlatan Ibrahimovic. Suedia nuk arriti të kualifikohej në Botërorin e 2014-ës.Marco van Basten. Klubi i tij e ndaloi të shkonte në USA ’94 sepse kishte frikë të një përkeqësimi të kaviljes problematike.Johan Cruyff. Legjenda e futbollit holandez ka refuzuar të lërë familjen e tij pas një tentative të dështuar për pengmarrje, raporton TeleSport.Romario. Nuk luajtur në France ’98 për shkak të një dëmtimi muskulor. George Weah. Sulmuesi i Liberisë nuk ka luajtur kurrë në botëror.