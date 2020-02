Këto janë skuadrat favorite për të fituar Championsin sipas Messit

Shtuar më 20/02/2020, ora 11:58

Në një intervistë për "Mundo Deportivo Messi i ka thënë të gjitha.Ndër të tjera Messi ka zgjedhur dhe katër ekipet më të forta që ai mendoin se do ta rivalizojnë Barcelonën për fitimin e Champions Legue.Katalanasit luajnë ndeshjen e parë të fazës së 1/8 kundër Napolit javën e ardhshme, pasi ata kërkojnë të fitojnë garën për herë të parë që nga viti 2015.Barca pësoi humbje dramatike në fazat e nokauti në dy sezonet e kaluara, duke u eliminuar nga Liverpooli në gjysmëfinale majin e kaluar dhe nga Roma në çerekfinale në vitin 2018."Të gjithë ekipet janë të ndërlikuar dhe të vështirë," tha Messi në një intervistë të gjerë me Mundo Deportivo "PSG shkoi për të luajtur me Dortmundin dhe humbi, Liverpool shkoi në fushën e Atletico dhe humbi, por unë mendoj se Liverpool , Juventus , Paris dhe Madrid janë më të fortët sot".