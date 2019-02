Këto janë fjalët e Jurgen Klopp pas barazimit me Bayernin

Shtuar më 19/02/2019, ora 23:38

Jurgen Klopp beson se barazimi pa gola kundër Bayern Munichut, në ndeshjen e parë të 1/8 së finales së Champions Leagues në Anfield, është rezultat i mirë për skuadrën e tij.“Sot ia bëmë vetes jetën të vështirë me pasimin e fundit. Mund të luajmë më mirë dhe duhet të luajmë më mirë”, tha Klopp “Në pjesën e parë, ne patëm raste më të mira. Nuk mbaj mend ndonjë rast në pjesën e dytë nga asnjëra skuadër. Nuk ishte një natë e Championsit në bazë të rezultatit. Rezultati ishte OK, jo rezultat i ëndrrave por i mirë”, shtoi ai.“Nuk pranuam gol pa njeriun e madh [Virgil van Dijk]. Shumë njerëz do ta kishin pritur këtë. Jemi mbrojtur mirë. Shumë gjëra shkuan mirë”, dekalroi ai. /albeu.com/