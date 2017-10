Khedira dhe Mandzukic përfshihen në skuadër ndaj Lazios

Shtuar më 13/10/2017, ora 20:40

Sami Khedira dhe Mario Mandzukic janë përfshirë në skuadrën e Juventusit për të përballur me Lazion në Serie A. Khedira ishte jashtë që nga gushti me një dëmtim në gju, por mesfushori i është dhënë drita jeshile që të jetë kundër Lazios, shkruan Albeu.com.Sa i përket Mandzukicit, sulmuesi mendonte se kishte pësuar një dëmtim të rëndë të kyçit me kombëtaren e Kroacisë.Megjithatë, ata janë zhvendosur pasi 31-vjeçari është në mesin e opsioneve të para të Bianconerëve këtë fundjavë.Skuadra e Juventusit me Lazion : Buffon, Pinsoglio, Szczesny; Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner; Khedira , Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur; Cuadrado, Higuain, Dybala, Costa, Mandzukic , Bernardeschi. /albeu.com/