Kinezët drejt zyrtarizimit te Milani, ja kur mbyllet marrëveshja

Shtuar më 08/04/2017, ora 17:09

“Gazzeta Dello Sport” jep lajmin e madh se të enjten do të mbyllet marrëveshja e shitjes së klubit , ndërsa të premten do të ketë një konferencë për shtyp.David Han pritet që të mbërrijë mëngjesin e të martës në Milano dhe tashmë mbetet të bëhen gati kontratat për t’u firmosur kalimi i Milanit te kinezët Për të ndodhur kjo pritet që të kalohet edhe shuma tjetër prej 190 milionë eurosh për të përmbyllur shitjen e klubit , që do të ishte nisja e një tjetër epoke për Milanin.