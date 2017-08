Kj është situata e detajuar e Barcelonës në përpjekjet Dembele-Coutinho

Shtuar më 10/08/2017, ora 10:19

Me largimin e Neymarit klubi katalanas i ka hedhur sytë tek Philippe Coutinho dhe Ousmane Dembele për të qetësuar tifozët Tifozët kohët e fundit shprehën pakënaqësinë e tyre duke fërshëllyer Josep Maria Bartomeu gjatë konferencës së tij në Delegacionin Blaugranas. Oscar Grau, Raul Sanllehi dhe Javier Bordas janë agjentët të cilët kanë udhëtuar në Angli dhe Gjermani për të siguruar blerjen e zëvendësuesit të brazilianit, por ende nuk është arritur asnjë marrëveshje.Duke mos dashur të humbasë një nga yjet e tyre më të mëdha, Dortmund dje i njoftoi Barcelonës se çmimi i Dummelit Ousmane është vendosur 150 milionë euro . Megjithatë, çështja e Coutinho është e ndryshme, me Jurgen Kloppin si pengesë kryesore në negociatat midis tre palëve, përcjell Albeu.com.Braziliani ka shprehur dëshirën e tij për të shkuar në Spanjë dhe bordi i Liverpool nuk do të refuzojë një ofertë prej rreth 100 milion euro , duke pasur parasysh se transferimi i tij në klubin anglez katër vjet më parë kushton vetëm 10 milion euro . Barcelona është e gatshme të përmbushë kërkesat e Liverpulit. Duke përfshirë bonuse për të arritur blerjen e lartpërmendur dhe raportet nga Anglia thonë se ose Andre Gomes ose Rafinha mund të përfshihen si pjesë e ndonjë marrëveshjeje. /albeu.com/