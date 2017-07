Kjaer bëhet me skuadër të re

Shtuar më 31/07/2017, ora 23:13

Mbrojtësi danez, Simon Kjaer do ët transferohet të skuadra e Sevillas , pasi të kryej testet mjekësore këtë të martë.Lajmi është konfirmuar nga skuadra e Sevillas , e cila njofton për marrëveshjen me Fenerbahcen.“Sevilla dhe Fenerbahce kanë arritur marrëveshje për transferimin e mbrojtësit Simon Kjaer . Lojtari do të nënshkruaj për katër vitet e ardhshme, pasi të kryej testet mjekësore këtë të martë”, thuhet në njoftimin e skuadrës spanjolle. Kjaer kërkohej edhe nga Milan dhe Inter, por në fund zgjodhi të luajë në La Liga. /albeu.com/