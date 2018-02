Kjo është kontratë më motivuese, bëj gol dhe ke një picë falas

Shtuar më 22/02/2018, ora 13:20

Një detaj mjaft interesant është bërë publik nga kontrata e klubit skocez të Patrick Thistle me sulmuesin Conor Sammon Për çdo gol të sulmuesit, në ndeshjen në shtëpi, ai do të shpërblehet me një picë, që do t’i serviret nga ‘Pizza Exopress’ e qytetit.Këtë fundjavë Sammon shënoi në takimin kundër Dundee-t dhe menjëherë mbërriti në dhomat e zhveshjes edhe pica e tij. Klubi skocez nuk ngurroi të publikojë foton e lojtarit me picë n e sapombërritur dhe të tregojë akordin me Sammon ./albeu.com/