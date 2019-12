Kjo është paga e Amir Rrahmanit te Verona (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/12/2019, ora 16:02

Në Itali janë bërë të ditur edhe pagat e futbollistëve, ndërsa tani do të përqendrohemi te Verona. Atje luajnë dy futbollistë me origjinë shqiptare si Marash Kumbulla dhe Amir Rrahmani Ky i fundit është formuar si lojtar te Partizani, ndërsa bëri kalimin te Dinamo e Zagrebit dhe tashmë është pjesë e Seria A.Aktualisht, Rrahmani paguhet 7.500 euro në javë, duke u renditur në mesin e tabelës. Ndërsa më pak i paguari është Marash Kumbulla , me vetëm 2.000 euro në javë.Kjo për shkakun se Kumbulla ka ardhur nga akademia, por kjo gjendje do të ndryshojë në janar, pasi mbrojtësi i Shqipërisë po err vëmendjen e të gjithëve.