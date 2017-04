Kjo statistikë e Messit "gëzon" Realin para "El Clasicos"

Shtuar më 23/04/2017, ora 12:03

Lionel Messi është golashënuesi më i mirë në historinë e "El Clasicos ", por "pleshti" ka një statistikë mjaft negative në dy vitet e fundit.Ai ka shënuar deri më tani 21 gola në "El Clasico" duke lënë pas Di Stefanon me 18. Që nga tripleta e fundit dy vite më parë në suksesin 3-4 të ekipit të tij në "Bernabeo" ai nuk ka mundur që të lërë shenjë në këtë super ndeshje.Kundër Juventusit nuk u paraqit në nivelin e tij dhe pa se si Barcelona eliminohej nga bardhezinjtë, e shoqëruar nga duartrokitjet e publikut të saj.Gjithsesi, golashënuesi më i mirë i kampionatit spanjoll, në ndeshje si ajo me Realin do të përpiqet të tregojë se nuk është aspak në rënie. Ndeshja Real Madrid-Barcelona do të luhet të sot në orën 20:45. /albeu.com/